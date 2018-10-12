BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025419 0,50 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044305 0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013429 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047901 0,39 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049910 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012710 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016672 0,54 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043653 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052846 0,45 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047726 0,45 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,102040 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012407 0,76 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011523 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011316 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011698 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011475 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014237 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010465 0,35 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010759 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016353 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009984 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050347 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049642 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,047292 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,051383 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034512 0,06Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır

