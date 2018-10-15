BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025797 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047447 1,30 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050907 1,22 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021862 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023600 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012832 0,96 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011714 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017721 2,19 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048768 2,18 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104266 2,18 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092089 2,18 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078755 2,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011294 2,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012120 2,23 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012210 2,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012658 2,02 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011780 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014174 2,04 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020561 1,98 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010168 1,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015641 1,67 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011143 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015320 0,20 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015381 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025907 0,20 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024485 0,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025041 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050449 0,20 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016547 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034580 0,20 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019325 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049738 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

