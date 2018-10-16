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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026392 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048392 1,99 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045409 1,94 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049331 1,90 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020327 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012953 0,94 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011742 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052315 2,89 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045833 2,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018191 2,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017445 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060015 2,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013094 3,44 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012591 3,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011854 3,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012203 3,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012485 3,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014462 2,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020969 1,98 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010332 1,61 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015825 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020565 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017507 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,050445 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050483 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022272 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019338 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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