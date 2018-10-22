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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045176 0,89 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035454 0,88 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055728 0,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033566 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037020 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011597 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028455 1,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033684 0,73 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040846 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029474 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060966 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,013314 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,020791 0,29 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051551 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018663 1,22 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017454 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016339 0,29 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014141 0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014293 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023424 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023623 1,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014655 1,56 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023993 1,53 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023893 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050695 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019417 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022362 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048004 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034742 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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