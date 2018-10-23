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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063136 1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060281 0,98 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043885 0,90 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035766 0,88 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056214 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011615 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028920 1,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034004 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067438 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029639 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045665 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061176 0,34 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012343 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018792 0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016373 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016526 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017482 0,16 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010839 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024949 0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022025 0,29 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024519 0,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023268 0,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014682 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018219 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034766 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050730 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022377 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019430 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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