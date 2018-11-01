BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046792 0,43 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023167 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,031412 0,41 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027187 0,39 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,015811 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012722 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032923 1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024184 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028182 1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029439 0,62 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062432 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092843 1,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013804 1,00 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011435 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012323 0,73 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015083 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017153 0,53 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013886 0,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017019 0,35 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016919 0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014213 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034987 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048334 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050306 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022509 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051042 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

