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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035077 1,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058932 1,22 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061810 1,19 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048323 1,14 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055603 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011657 1,27 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012804 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029315 4,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076099 3,10 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047093 3,09 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100708 3,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088951 3,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086317 1,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094417 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017898 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022917 1,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045486 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018634 1,21 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009844 0,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017453 0,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019891 0,61 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013769 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023150 1,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014481 1,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023337 1,60 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014573 1,58 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022981 1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016745 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019566 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022525 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051004 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035011 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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