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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027398 1,39 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014412 1,30 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,047134 1,22 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021116 1,16 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,050704 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012941 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016775 2,26 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022576 2,22 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082199 1,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017588 1,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044253 1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012272 1,70 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013029 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018182 1,59 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012918 1,56 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012591 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020226 1,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010007 1,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014962 1,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013987 1,58 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014001 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048048 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035083 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051180 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050442 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048464 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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