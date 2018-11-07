BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028994 5,01 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049036 3,46 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014969 3,30 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014973 3,12 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054889 3,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013069 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013003 5,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013131 5,01 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013308 4,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013178 4,61 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013421 4,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011465 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016735 0,30 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014151 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020123 0,26 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016585 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048114 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048531 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035131 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050512 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022599 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

