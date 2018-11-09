BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034272 0,66 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047603 0,64 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032891 0,57 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054998 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036235 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033630 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061109 0,91 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066210 0,84 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029169 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093859 0,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050194 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018264 1,03 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017429 0,12 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011495 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014215 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010021 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022732 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022552 0,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014105 0,49 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014202 0,49 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023631 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018426 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051320 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016823 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019660 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050582 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

