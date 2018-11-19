BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022182 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015148 0,40 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017177 0,34 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017336 0,32 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,016621 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013033 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023563 0,46 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081715 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030611 0,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017258 0,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025706 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012564 0,49 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016083 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,034538 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,016833 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025127 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020016 0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 0,67 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014973 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016839 0,29 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014121 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050935 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019797 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022781 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035434 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048930 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

