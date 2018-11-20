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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057070 0,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041518 0,28 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059864 0,25 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036882 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017152 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013067 0,26 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011609 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057421 1,00 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016973 0,98 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017426 0,97 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067472 0,94 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022016 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015298 0,72 NN Hay. Em. Karma EYF 0,088033 0,64 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010186 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018283 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014423 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014366 0,57 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020184 0,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014552 0,48 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010143 0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018400 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,013828 0,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022107 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022278 0,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022694 0,30 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013926 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035458 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048963 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,016370 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050969 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051618 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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