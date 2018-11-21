BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017170 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,054486 0,05 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018099 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,049968 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016691 0,60 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011512 0,55 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015609 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015945 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016011 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010206 0,62 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011652 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020432 0,41 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014423 0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014602 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022893 0,25 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022070 0,21 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024426 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022319 0,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023616 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051752 0,09 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018587 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048998 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019824 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035483 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

