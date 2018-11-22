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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048028 0,26 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019378 0,23 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033790 0,18 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079729 0,17 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043116 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012958 0,33 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011553 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027889 2,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016702 1,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017100 1,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022205 1,15 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066398 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087866 1,93 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022754 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018029 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,013433 0,61 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010017 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014279 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009580 0,46 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018085 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016426 0,29 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020144 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022239 0,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013910 0,43 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022828 0,43 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014007 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022988 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019838 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051039 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035507 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049031 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017934 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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