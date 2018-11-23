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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028685 0,31 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,022553 0,28 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049078 0,26 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055071 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051938 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012967 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039528 0,46 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091156 0,19 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017128 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023301 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053315 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012497 0,36 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013524 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012866 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016650 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013038 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015788 0,15 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011677 0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017461 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010724 0,08 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011068 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,054940 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051722 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022841 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049063 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016981 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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