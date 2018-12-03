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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017365 0,34 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018259 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050356 0,21 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019494 0,21 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017289 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013168 0,26 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011545 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040306 1,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019591 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030674 0,54 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068307 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058040 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010197 2,09 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013581 0,46 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012657 0,44 NN Hay. Em. Karma EYF 0,089902 0,43 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,011947 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014811 0,80 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017596 0,59 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011731 0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014052 0,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020262 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018734 0,21 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019987 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049400 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051416 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022993 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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