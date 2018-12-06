BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032780 1,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053961 1,73 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080879 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080166 1,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040814 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011729 0,95 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013109 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028291 1,60 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022417 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024052 0,48 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033039 0,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077347 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011535 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029033 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059681 1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044351 0,93 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048974 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018276 1,87 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009823 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014921 0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020416 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014153 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021081 1,67 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023940 1,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022476 1,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023082 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014057 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035843 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049500 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051520 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023039 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052265 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

