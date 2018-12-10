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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017459 0,24 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019618 0,20 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055092 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050589 0,19 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018334 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013110 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016935 1,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017314 1,20 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051267 1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081438 1,13 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102823 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011679 1,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089570 1,18 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087929 0,78 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010098 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022949 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014033 0,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020258 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018588 0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014799 0,22 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015300 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049651 0,23 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051671 0,22 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020089 0,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052441 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035950 0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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