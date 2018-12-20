BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028532 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053209 0,50 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022008 0,43 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015059 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015053 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013081 0,62 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011696 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050473 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017112 2,11 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016696 1,93 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080987 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053788 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010019 1,25 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087906 1,21 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029520 1,11 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018117 1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013985 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019509 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013514 1,63 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014073 1,24 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009400 1,23 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011113 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021162 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048508 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052477 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,052615 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023253 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

