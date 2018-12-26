BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036752 0,29 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,060901 0,24 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033014 0,22 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057622 0,22 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,084144 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026477 0,20 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040108 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011513 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042361 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028969 0,20 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013233 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013087 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017984 0,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018226 0,17 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014656 0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010310 0,03 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014697 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023008 1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022826 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023613 1,05 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014272 1,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023439 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052220 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050193 0,10 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020310 0,09 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019035 0,09 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052682 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

