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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029643 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033232 0,63 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022632 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044784 0,56 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,037350 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013107 0,38 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031534 1,72 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041520 1,59 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017007 1,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048708 1,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017185 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020921 0,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048408 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087689 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,053169 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013620 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019430 1,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013476 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013940 0,95 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009293 0,62 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010387 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014350 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023743 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023132 0,81 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022952 0,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023566 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041798 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039503 0,13 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037572 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048867 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017436 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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