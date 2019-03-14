BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057267 1,26 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062084 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059545 0,57 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062418 0,56 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031226 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012460 0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014079 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030906 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034270 0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089774 0,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055421 0,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028205 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,099191 0,78 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054648 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047319 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024709 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018158 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019108 0,35 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018894 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017613 0,19 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016133 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012389 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015053 1,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015192 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024935 1,02 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022652 1,01 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023700 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050976 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022245 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017521 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054737 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024479 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

