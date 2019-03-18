BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018514 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,053535 0,16 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019527 0,15 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,057848 0,15 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020649 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014181 0,46 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012505 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055316 1,20 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,075646 1,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056491 1,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022926 1,15 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074524 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018299 0,75 NN Hay. Em. Karma EYF 0,100240 0,75 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011139 0,68 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018590 0,67 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037290 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015898 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010747 1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021845 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015233 0,79 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012178 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023903 0,18 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023645 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025600 0,16 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024586 0,16 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015157 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055542 0,18 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020014 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041285 0,18 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043680 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056675 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

