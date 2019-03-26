BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035940 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,039040 1,33 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050500 1,25 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052196 1,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044245 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012626 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031698 2,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036568 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026966 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047954 0,86 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030978 0,58 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069577 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,068444 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,015914 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019671 1,40 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019269 0,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017690 0,43 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021467 0,28 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016254 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026825 2,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015706 2,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026025 2,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023597 2,47 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015853 2,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017647 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055663 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043892 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039480 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018338 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

