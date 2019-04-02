BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028489 2,36 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,057602 1,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,053161 1,19 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046655 1,18 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015251 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013785 0,51 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012470 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026045 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032076 0,80 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044481 0,51 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095468 0,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052787 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014016 2,73 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013150 2,57 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013592 2,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012948 2,13 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012875 2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020914 0,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014564 0,46 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015060 0,23 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010902 0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015005 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051526 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057214 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017729 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019436 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055384 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

