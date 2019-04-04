BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060055 1,27 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043578 1,27 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062829 1,21 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058344 1,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034591 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012491 0,63 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013858 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104234 1,31 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092070 1,31 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048729 1,31 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037361 1,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079020 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056250 1,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102148 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069091 1,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070526 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048216 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019439 0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015126 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010139 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014672 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021063 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015340 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025427 1,37 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015493 1,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024597 1,33 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027043 1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051603 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022526 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057290 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052816 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055995 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

