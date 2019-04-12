BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050950 0,52 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036096 0,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052814 0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064010 0,30 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044379 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012686 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038403 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072013 0,57 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031464 0,30 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,013033 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104082 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048926 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019789 0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019460 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017759 0,24 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016431 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017909 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015718 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026051 0,67 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015872 0,66 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025186 0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027684 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044388 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024921 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017844 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056288 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018539 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

