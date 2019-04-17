BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047405 0,42 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025884 0,38 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059460 0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077217 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057907 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013998 0,57 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012769 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027282 1,74 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098485 1,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021644 1,62 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086792 1,62 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020551 1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022926 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019465 1,15 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010684 1,14 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097389 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025088 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021379 0,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014852 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010128 0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015082 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021592 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044521 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042077 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017898 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055917 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057762 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

