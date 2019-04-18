BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077629 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,058190 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088378 0,39 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045026 0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059672 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014093 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019259 1,59 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021974 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033533 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062304 1,47 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113408 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,098573 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023186 1,13 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010805 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019670 1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014213 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015235 1,01 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010228 0,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014935 0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021494 0,54 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021683 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021768 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025012 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044549 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057798 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056493 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

