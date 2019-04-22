BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029058 0,35 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025106 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,026935 0,34 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018004 0,33 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025290 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014072 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026954 0,57 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045289 0,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023792 0,31 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,102842 0,30 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021778 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014139 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015218 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013200 0,47 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013456 0,46 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014028 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015346 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010298 0,61 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012073 0,37 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021547 0,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014969 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017955 0,20 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044662 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053424 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,056787 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057945 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

