BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,062632 0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036690 0,63 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,091307 0,62 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059976 0,60 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045064 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033395 0,67 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038832 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049903 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031826 0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073768 0,46 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,038231 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071703 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020109 0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017922 0,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019672 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012462 0,11 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016654 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015695 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026015 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025290 0,64 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015859 0,64 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024977 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018677 0,13 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017978 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042265 0,13 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044719 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025108 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

