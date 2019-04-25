BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090602 0,91 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059061 0,91 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078822 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089739 0,89 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060604 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012824 0,23 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014058 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053635 0,55 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018913 0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027165 0,50 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024001 0,46 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039010 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059058 1,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107353 1,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072761 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025258 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031994 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020248 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012481 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021873 0,14 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016677 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011430 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026944 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023688 0,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025031 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025344 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026069 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058056 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056746 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,039137 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042292 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025124 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

