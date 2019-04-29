BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0486620,89Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0323730,78Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0608390,77Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0789900,75Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0909000,74Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0128580,37Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0139790,29Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0392651,20AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0335970,89Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0261110,54Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0181640,44Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0175150,42Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0160510,51AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0501620,46Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0140490,34Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0742930,33Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0321620,32Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0101420,94Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0151010,83Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0213490,82Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0148330,81Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0204280,48Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0273850,78Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0240650,73Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0257560,66Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0251540,66AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0264780,65Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0251900,20Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0187370,20AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0570420,19Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0582060,19Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0180360,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

