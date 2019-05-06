BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027910 0,99 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015424 0,85 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035449 0,72 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,046823 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032987 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012912 0,09 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014026 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033971 1,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039655 0,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044538 0,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018406 0,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051713 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012925 1,23 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013462 1,15 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012975 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012954 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013243 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019915 0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019842 0,05 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020579 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025414 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025732 0,03 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025135 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027162 0,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026287 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020631 0,19 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018117 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057298 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053901 0,19 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057148 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

