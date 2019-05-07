BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046028 0,79 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066377 0,77 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063300 0,74 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037707 0,67 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064884 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012913 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032692 0,69 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012581 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015437 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050630 0,23 Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,018778 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020682 0,50 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019860 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016153 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026773 1,20 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025433 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026037 1,19 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025859 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042616 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058505 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057185 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045088 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,060726 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

