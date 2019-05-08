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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038577 2,31 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047005 2,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067766 2,09 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037421 2,08 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066214 2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013047 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039984 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033986 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076329 1,90 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033285 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109902 1,70 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060486 1,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074707 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021174 2,38 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016826 0,57 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019961 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018027 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021579 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028344 3,07 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024911 2,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026764 2,79 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026141 2,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016598 2,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025335 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045118 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018139 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019873 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058543 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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