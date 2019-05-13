BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019132 0,18 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021208 0,17 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,018421 0,16 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,059520 0,14 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019783 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057097 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096692 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057840 0,28 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022362 0,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076973 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012080 0,58 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,013915 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010927 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015946 0,18 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,017071 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009742 0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014507 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021288 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017548 0,25 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012105 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054148 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058737 0,20 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045267 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056857 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042784 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

