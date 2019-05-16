BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027905 2,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015365 0,91 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022598 0,85 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015134 0,72 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050853 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032861 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013535 2,07 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013146 1,76 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012604 1,69 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013515 1,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012847 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020785 0,23 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016874 0,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012064 0,09 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018512 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015505 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028370 0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024915 0,24 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016549 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026672 0,19 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026316 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018236 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,057636 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018942 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045358 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020766 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

