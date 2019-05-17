BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028203 1,07 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015219 0,56 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037744 0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054558 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044806 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049111 0,36 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038108 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013026 1,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013545 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012983 1,06 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013008 1,05 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013669 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012381 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010801 0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015399 0,05 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015512 0,05 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011858 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042899 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019989 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058895 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057565 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022171 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

