BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033269 1,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060818 0,96 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067777 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092409 0,94 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093457 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012857 0,40 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013732 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074936 0,92 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032638 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011341 0,59 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016905 0,55 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012395 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020795 0,82 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010870 0,64 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014923 0,51 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011918 0,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015559 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028903 0,24 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016602 0,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027042 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027242 0,22 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026820 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018285 0,20 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020822 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057830 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054401 0,20 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045477 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

