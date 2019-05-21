BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028260 0,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036798 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015494 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033048 0,36 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035707 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012867 0,08 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013741 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032817 0,79 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042214 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056273 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057029 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024545 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013054 0,56 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013326 0,56 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013051 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012765 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013002 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017919 0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016844 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014264 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021205 0,04 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016811 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045509 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019004 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,053093 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059052 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057719 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

