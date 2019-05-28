BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028128 0,55 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015496 0,35 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,024876 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044994 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,058560 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013674 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012962 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013270 0,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012982 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012768 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009426 0,36 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014101 0,36 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016824 0,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013955 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021140 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019091 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057429 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045721 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057989 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043214 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

