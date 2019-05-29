BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037990 0,28 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,058415 0,26 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017868 0,24 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028192 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,058691 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013730 0,67 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012845 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024554 1,81 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066647 1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046825 1,49 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100199 1,49 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088501 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018227 1,29 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021080 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013505 1,15 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010046 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024431 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014368 1,89 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009602 1,87 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014163 1,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020406 1,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019913 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027046 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027917 0,11 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026806 0,10 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028846 0,07 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016570 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059375 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058029 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,053362 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,058079 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020947 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

