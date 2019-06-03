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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028741 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,027069 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045554 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055463 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,054213 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013969 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025763 1,27 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019970 1,00 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016996 0,99 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066406 0,98 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017625 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014042 1,15 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012131 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013278 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018874 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021878 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017826 0,92 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011995 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009840 0,57 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021611 0,56 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021463 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028283 0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015991 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026509 0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026542 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027393 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021016 0,21 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,058368 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054907 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043384 0,20 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020211 0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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