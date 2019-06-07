BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028936 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033662 0,53 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023837 0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015575 0,52 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036371 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032966 1,00 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079316 0,22 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104504 0,22 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092307 0,22 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048838 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049071 1,13 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013407 0,92 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013879 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013385 0,81 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013364 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010917 0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015702 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012026 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011463 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012509 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025212 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025801 0,07 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027486 0,05 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024122 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026322 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,058524 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041359 0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025840 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043498 0,26 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057803 0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

