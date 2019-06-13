BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062118 0,55 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045137 0,53 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032515 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059486 0,52 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060649 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012847 0,23 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014164 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026201 0,88 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081671 0,31 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,107658 0,31 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095092 0,31 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050308 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014690 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,019751 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032210 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013657 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049842 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010145 0,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020161 0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014761 0,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021204 0,29 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021647 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016280 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026987 1,18 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026072 1,16 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028783 1,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016536 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059956 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,058619 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022564 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055723 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040381 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

