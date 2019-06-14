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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030388 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040834 0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037080 0,36 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,057085 0,35 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016029 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033254 0,76 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038591 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012419 1,06 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014852 0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013773 0,61 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014215 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050064 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020278 0,58 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020120 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 0,74 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 0,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028987 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046229 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059996 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058636 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040407 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020355 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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