BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030552 1,81 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023942 0,94 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,017854 0,92 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016291 0,92 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024617 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014320 0,99 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012949 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026878 2,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053459 2,16 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069099 2,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047729 2,08 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027346 2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022875 1,99 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015008 1,93 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014096 1,92 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014861 1,86 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014110 1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015291 1,45 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010238 1,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014868 1,31 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021376 1,26 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017450 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029260 0,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016557 0,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026506 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027444 0,33 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027450 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060204 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020423 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058835 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055942 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022653 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

