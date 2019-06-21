BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031334 3,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016568 1,92 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018151 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,062670 1,77 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040213 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014382 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027242 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103149 0,36 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053712 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048011 0,35 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023879 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 2,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014451 2,91 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 2,82 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014167 2,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014403 2,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018074 5,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015803 0,32 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015886 0,28 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015777 0,24 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018990 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026235 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026854 0,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016649 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027595 0,67 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027601 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058939 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060307 0,11 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020459 0,11 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022692 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056038 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

