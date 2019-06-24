BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031776 1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037022 0,99 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062349 0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065109 0,98 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045306 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012926 0,66 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014402 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042916 0,70 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039043 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033761 0,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020635 0,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018750 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014622 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014645 1,34 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015580 1,31 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014575 1,29 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015062 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020318 1,05 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021985 0,65 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015849 0,46 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017566 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020584 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027303 1,67 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026938 1,65 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029902 1,64 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016922 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028047 1,64 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058478 0,21 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059063 0,21 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020502 0,21 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,055674 0,21 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021309 0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

